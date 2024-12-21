Bu gece denizde ve karada fırtınamsı rüzgâr bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 20.00’den itibaren denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Güney ve batı yönden esen rüzgârın zamanla etkisini artırarak karada 50-61; denizde ise 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgâr şeklinde eseceği kaydedilen Meteoroloji Dairesi raporuna göre, fırtınamsı rüzgar etkisini yarın sabah 09.00’a kadar sürdürecek.