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Bu gece denizde ve karada fırtınamsı rüzgâr bekleniyor

Bu gece denizde ve karada fırtınamsı rüzgâr bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 20.00’den itibaren denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, bu gece saat 20.00’den itibaren denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Güney ve batı yönden esen rüzgârın zamanla etkisini artırarak karada 50-61; denizde ise 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgâr şeklinde eseceği kaydedilen Meteoroloji Dairesi raporuna göre, fırtınamsı rüzgar etkisini yarın sabah 09.00’a kadar sürdürecek.

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