“Bu düzenlemeden kimler yararlanacak?”

CTP Milletvekili Asım Akansoy Meclis’te dün yaptığı konuşmasında Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın "kamu vicdanını yaraladığını" söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in, “KKTC’yi Orta Doğunun en güvenli ülkesi yapacağız” açıklamasına işaret eden Akansoy, Kıbrıs’ın tarihi boyunca Avrupa’nın bir parçası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Akansoy, hükümetin "ateşe benzin dökme" niyetinde olduğunu söyledi.

Akansoy, neden bu düzenlemeye gidildiğini ve bu düzenlemeden kimlerin yararlanacağını sordu.

“İhtiyacın ne olduğu tanımlanmalı” diyen Akansoy, atılan adımların orta vadeli plan ve kalkınma planına uygun olması gerektiğini söyledi.

Ekonomik sorunların olduğu, dövizin "alıp başını gittiğini" dile getiren Akansoy, atılan adımın

toplumda daha büyük yaralara sebebiyet vereceğini kaydetti.

Toplumda değişim ihtiyacı olduğunu dile getiren Akansoy, yasa tasarısının baskı sonucu getirildiğine inanç belirterek, yasayla ilgili beklentilerin, amaçların ortaya konmasını istedi.