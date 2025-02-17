“Bu davadan çıkacak karar emsal olsun, kimse alkollü şekilde direksiyon başına geçmesin”

30 yaşındaki Cemre Yönet’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının zanlısı, 19 yaşındaki alkollü sürücü M.A. ile ilgili dava, olaydan 1 yıl sonra Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 19 Mart Çarşamba gün başlayacak.

Girne Kaza Mahkemesi’nde 26 Aralık 2024’te görüşülmeye başlanan davanın, bugünkü 3’üncü duruşmasının ardından Ağır Ceza’ya havale edilmesine karar verildi.

Yaşanan gelişme üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır, “356 gün sonra davamız Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi, Kıbrıs adaletine güveniyoruz” dedi.

Sağır, “Bu davadan çıkacak karar emsal olsun, kimse alkol alıp direksiyon başına geçemesin. Bu dava kamuya mal oldu ve Cemre de kamunun çocuğudur” ifadelerini kullandı.

Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle ölümlü trafik kazalarında verilecek hapis cezalarında mahkemenin takdir yetkisi genişletilerek, üst sınırı 7 yıldan 14 yıla çıkarılmış durumda.

İlgili değişiklik, Gönül Sağır’in isyanı ve mücadelesi sonucu hayat bulmuştu…

Olay, Şubat 2024’te Girne – Tatlısu anayolunda meydana gelmişti.

Tatlısu istikametine doğru motosikletiyle seyreden 30 yaşındaki Cemre Yönet, kavşakta durmadan, dikkatsizce ve 285 miligram alkollü içki tesiri altında anayola giriş yapan M.A. isimli zanlının yönetimindeki salon araca çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Cemre Yönet kaza mahallinde yaşamını yitirirken, kazada hafif şekilde yaralanan alkollü sürücü ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.