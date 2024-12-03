Serap ŞAHİN

İsias Otel davasının beşinci duruşmasında mahkeme önünde basın açıklaması yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, son çıkan bilirkişi raporunda ortaya konulan bulguların adalet arayışlarını güçlendirdiğini belirterek, tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Karakaya, bilirkişi raporunun otelin yıkımına neden olan usulsüzlükleri bilimsel olarak belgelediğini ifade ederek, raporda beton kalitesinden etriye aralıklarına, kaçak asansör için döşemelerin kesilmesinden iki bina arasındaki yetersiz derz aralığına kadar birçok eksikliğin açıkça ortaya konduğunu vurguladı. Karakaya, bu delillerin davada "olası kast" ile yargılanma taleplerini desteklediğini söyledi.

Karakaya, İsias Otel’in yıkımını "doğal afet" olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Bu bir açgözlülük, ahlaksızlık ve sorumsuzluklarla örülmüş bir cinayettir. Sorumlular yalnızca mal sahipleri ve fenni mesuller değil, aynı zamanda görevini yerine getirmeyen kamu görevlileridir. Bu kişilerin de yargılanması elzemdir" ifadelerine yer verdi.

Adalet çağrısında bulunan Karakaya, "Adalet Bakanlığı’na ve savcılık makamına çağrımız nettir. Kamu görevlilerinin de yargılamaya dahil edilmesi ve tüm sorumluların ‘olası kast’ ile yargılanması için gereken adımları atın" dedi. Karakaya, bu davanın yalnızca kaybedilen 72 can için değil; gelecekte benzer faciaların yaşanmaması adına yürütüldüğünü ifade etti.

Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dava, yalnızca İsias Otel’in yıkımıyla sınırlı bir hukuki mesele değildir. Türkiye ve Kıbrıs halklarının gözleri bu mahkemeye çevrilmiştir. İnsan hayatını değersizleştiren zihniyetlerin cezalandırılmaması, yeni faciaların önünü açacaktır. Meleklerimiz için adalet sağlanana kadar mücadelemiz sürecek."