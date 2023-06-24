Bu da eşsiz, muhteşem bir caz ziyafeti

Murat OBENLER

Pharos Sanatları Vakfı, Sardunya adasından muhteşem Paolo Fresu Trio konseri ile açık hava mekanı Olive Grove’ye geri döndü.

İtalya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından desteklenen konserde İtalya’nın en iyi trompet sanatçılarından ve flugelhorn icracısı da olan Paolo Fresu tarafından kurulan üçlü ilk kez sahne aldıkları Kıbrıs'ta Olive Grove’nin benzersiz atmosferinde sergiledikleri muhteşem performansla herkesi kendine hayran bıraktı.

400’den fazla kayıt ve işbirliğinden oluşan muhteşem bir diskografiye sahip olan ve sayısız sahne ve ödüle de bulunan caz virtüözü Fresu, Akdenizli olmanın tüm özelliklerini müziğine yansıtırken kendine özgü yaratıcı teknikleri ile sınırları zorlayıcı yenilikçi caz yorumlarını Kıbrıs'ta da sanatseverlere sundu.

İzleyenleri büyüleyen Fresu'nun sıcak müzikal sesi ve yaratıcı zihni ile basçı Marco Bardoscia'nın güçlü ve büyüleyici kontrbas hatları iç içe geçerken, piyanoda Dino Rubino'nun zarif ama canlı enstrüman performansı üçlü bir üst yetenek frenkansı oluşturdu.

35 yıllık geçmişi olan Sardinia's Time in Jazz Festivali’nin kurucusu ve Akdeniz'deki ilk caz müziği-sanatsal yaratıcılık üretim merkezi olan “Insulae Lab” ı da kuran çok yönlü sanatçı Fresu kendi eşsiz yorumunu sahneye yansıttığı konseri ile Akdeniz’in birleştirdiği adalardan ikisi olan Kıbrıs ve Sardunya arasında bir sanat köprüsü de kurmuş olurken konser öncesi ve sonrasındaki sohbetlerden bu köprünün genç sanatçılara da bir geçiş imkanı sağlayacağını gözlemledik.

Akdeniz medeniyetinin engin kültürünün sahneye yansıyan son örneği olan konser büyük bir beğeniyle karşılandı.



Bir sonraki konser 30 Hazirandaki “Jazz in the Grove”