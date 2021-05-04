“Bu çağda hasta hakları yasamızın olmayışı bir utançtır…"

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) ülkemizde Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın yıllardır bekletilmesinin yarattığı sorunlara dikkat çekti ve tasarının Meclis’te görüşülmesi için hükümeti ivedilik almaya; Meclis komitesinde görüşülecek yasa tasarının geliştirilmesi için de paydaşlarını iş birliğine davet etti.

EHHD bu yıl 5-6 Mayıs’ta çevrimiçi bir konferansla gerçekleştirilecek Avrupa Hasta Hakları Günü vesilesiyle bildiri yayımladı ve konferansın bu seneki konusunun sivil toplumun ve hasta hakları konusunda savunuculuk yapan grupların güçlü bir sağlık sistemi oluşturulmasındaki rolü olduğunu belirtti.

Açıklamada, pandemiden dolayı 3.13 milyon insanın hayatını kaybettiği, hastalığa yakalanıp iyileşen yüz binlerce kişinin sağlık sorunları yaşadığı ve güçlü sağlık sistemine sahip olmayan veya pandemi ile mücadelede koruyucu önlemleri etkin bir biçimde planlayamayan birçok ülkede ise Covid dışı hastaların hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

“COVID dışı hastalar ciddi mağduriyet yaşadı”

Açıklamada, “Ülkemizde ise kamusal sağlık hizmetlerinin kangrenleşmiş altyapı ve kaynak sorunları pandemi ile birlikte katlanmış, Covid dışı rahatsızlıklardan dolayı sağlık hizmeti alma ihtiyacı duyan hastalar ciddi şekilde mağduriyet yaşamıştır” denildi.

“19 yıldır ötelenen Hasta Hakları Yasası yürürlükte olsaydı...."

Sağlık sisteminin iyileştirilmesi, hasta odaklı, adil ve eşit bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek olan Hasta Hakları Yasası’nin 19 yıldır ötelendiği belirtilen açıklamada, KKTC’de yetkililerin sorumluluklarını yerine getirme konusunda üzerlerinde yeterli bir yasal yaptırım baskısı hissetmediği savunuldu.

“Hasta Hakları Yasa Tasarısı yürürlükte olsaydı; asli görevi kamusal sağlık hizmetlerini güçlendirmek olan yetkililere sorumluklarını yerine getirmedikleri durumlarda yasal yaptırımlar söz konusu olabilecekti” ifadesi kullanılan açıklamada, özellikle içinde bulunulan pandemi döneminde herkesin potansiyel hasta olması, tedaviye erişim, koruyucu tedbirlerin alınması (aşılanma vb.) ve mahremiyet haklarının ihlalinin oldukça arttığı belirtildi.

“Bu çağda Hasta Hakları Yasamızın olmayışı bir utançtır” denilen açıklamada, Avrupa’da 27 ülkede ve Türkiye’de hastaların haklarının yasa ve tüzüklerle korunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hasta Hakları Yasası’nın olmadığı durumlarda bir hak ihlali söz konusu olduğunda, hele ki anayasal hak olan sağlık hakkının ihlalinde yasal olarak hak aramak mümkündür. Ancak Hasta Hakları Yasa Tasarısı, halihazırda farklı yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenmiş olan kapsamın dışında da haklar olduğunu ve toplumun bu haklar konusunda da talepkar olmasının önünü açacak maddeler içermektedir. Bu yönüyle Hasta Hakları Yasa Tasarısı, çağdaş, adil, erişilebilir kamusal sağlık hizmetinin neleri içermesi gerektiği konusunda kapsamlı bir rehber niteliğindedir. Bu nedenle, tüm paydaşların ortak bir şekilde sahip çıkması gereken Hasta Hakları Yasa Tasarısı, ülkemizdeki sağlık sisteminin gelişmesi, çağdaş ve adil bir şekilde hizmet sunması için hayati önem taşımaktadır.”