“Bu bir enerji beka sorunudur”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, “Elektrik kesintileri esnafı iflasa sürüklüyor, KIB-TEK’in siyasi kadrolaşma ve plansız yönetimi ülkenin geleceğini ipotek altına alıyor” diyerek yaşanan krizin ulusal enerji beka sorunu haline geldiğini vurguladı, acil yapısal dönüşüm ve şeffaf enerji politikası çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

“Dövizle Elektrik Öde, Karanlıkta Kal!”

Kırmızı, yaşanan kesintilerin sadece teknik bir mesele değil, doğrudan ekonomik bir tehdit olduğuna dikkat çekerek, “İskele esnafı, dövizle hesaplanan elektrik maliyetlerine bir de keyfi kesintileri eklemek zorunda kalıyor. KIB-TEK, kamu kaynağı kullanıyor ama halkı karanlığa mahkûm ediyor,” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK Üretiyor mu, Yoksa Yalnızca Savunma mı Yapıyor?

KIB-TEK yönetimi ise kamuoyunu yatıştırmaya çalışırken “enerji sağlayabiliyoruz” yönündeki açıklamalarla yetiniyor. Ancak, Teknecik Bölge Sorumlusu Enver Enveroğlu’nun verdiği verilere göre gerçek tablo çok daha vahim:

ü KKTC’de kurulu güç 385 MW iken, üretilebilen enerji yalnızca 275 MW.

ü Yaz aylarında talep 475 MW’a kadar çıkıyor.

ü İki dizel santralin devre dışı kalması, 35 MW’lık kaybı ve kesintilerin daha aylarca sürebileceğini işaret ediyor.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ise bu krizin arkasında yıllardır ihmal edilen bakım ve yatırım eksikliğinin yattığını belirtiyor.

“Planlama Yok, Şeffaflık Yok, Liyakat Hiç Yok!”

Kırmızı açıklamasında KIB-TEK’in mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu kurum, siyasi kadrolaşmayla ayakta tutuluyor; liyakat yok, planlama boş, şeffaflık sıfır. Bugüne kadar esnafın zararı sadece yakıt farkı değil, belirsizlik ve güven kaybıdır.”

Kesintiler Ekonomik Zinciri Kırıyor

Yaşanan kesintiler İskele bölgesinde çok sayıda sektörün üretimini doğrudan etkiliyor:

Gıda sektöründe soğuk zincir bozuluyor, ürünler çöpe gidiyor.

Kasaplar ve fırınlar üretimi durduruyor.

Perakende mağazalar karanlıkta çalışmaya çalışıyor.

Bu kayıpların kısa vadede telafisinin mümkün olmadığı, İEZB tarafından açıkça belirtiliyor.

Çözüm Önerileri Masada

İEZB, krizin çözümü için şu önerileri sıraladı:

KIB-TEK’in özerkleştirilmesi, siyasetten arındırılması ve liyakate dayalı bir yapıya kavuşturulması.

Acil bakım ve yatırım planlarının devreye sokulması.

Şeffaf ihale ve atama süreçlerinin kamu denetimine açılması.

Planlı kesintilerin önceden duyurulması, esnafın önlem alabilmesi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması.

“Artık Yeter!”

İEZB Başkanı Kırmızı, açıklamasını şu çarpıcı cümleyle tamamladı:

“Artık yeter! Bu kronik kesintiler esnafı ve halkı iflasa sürüklüyor. KIB-TEK mutlaka özerkleşmeli ve yönetim halka hesap vermelidir. Bu sadece sosyal veya siyasi bir mesele değil; bu ulusal enerji beka sorunudur.”