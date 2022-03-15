Bu “Bazaar” bir başka

Crafts and Vintage Bazaar’ın 15’incisi geçtiğimiz cumartesi günü adanın farklı yerlerinden gelen üreticilerin katılımıyla Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.

Gerek yerel kültürü yansıtan, gerekse günümüzde popüler olan el işi ürünlerin ve Vintage kıyafet - aksesuarların alıcıyla buluştuğu etkinlikte ürünler, soğuk havaya rağmen katılımcıların ilgisine sunuldu.

Etkinlikle ilgili açıklamada şunlar ifade edildi:

“Crafts and Vintage Bazaar’ın ilk günden beri benimsediği, yerli üreticiyi desteklemek, üreticiyle alıcıyı buluşturmak ve üreticiler arasında birlik ve beraberliği sağlamak gailesi bir kez daha bu etkinlikle pekişti. İçinden geçilen bu zor dönemlerde, üreticileri desteklemek ve onlara pazar olanağı sunmak adına, Nisan ve Mayıs aylarının ikinci cumartesileri yine Rüstem Kitabevin’de Bazaar gerçekleştirilecek.