Bu bayram ‘Müzik Bayramı’

Murat OBENLER



‘Dünya Müzik Günü’ ya da ‘Müzik Bayramı’ gecikmeli olsa da kutlandı.



Dönemin Kültür Bakanı Jack Lang'in önerisiyle 1981 yılında Fransa'da başlatılan ve fransızcada Fête de la Musique diye anılan özel gün 21 Haziran yerine, pandemi şartlarının normalleşmesi sonrası 5 Temmuz Pazartesi gecesi Culturelle Franco-Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği ' nde kutlandı.



Türkçede Müzik Bayramı, Müzik Festivali ya da Dünya Müzik Günü gibi farklı isimlerle kutlanan özel gün Avustralya, Belçika, İngiltere, Luxemburg, Almanya, İsviçre, Romanya, Kosta Rika, İsrail, Çin, Hindistan, Lübnan, Malezya, Fas, Pakistan, Filipinler, Kolombiya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülke tarafından benimsendi.





“Müzik Yap” ve "Sokaktaki notaya kulak verin” gibi sloganlarla kutlanan Müzik Bayramı’na sınırlı sayıda misafir katılırken, müzisyen Philippe seslendirdiği Fransızca ve İngilizce şarkılarla herkese bayramın coşkusunu yaşattı. Gecede Dernek Başkanı Heran Çiftçi de kısa bir konuşma yaparak sahne alan Phillippe’ye, geceyi organize edenlere ve bayram coşkusuna katılan herkese teşekkür etti.