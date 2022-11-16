“Bu altyapı Lefkoşa’ya hiç yakışmıyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yerel Yönetim seçimleri öncesinde Lefkoşalı, Lefkoşa’yı anlattı, altyapı ve temizlikten şikâyet etti, düzensizlikten dert yandı. YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşalılar, özellikle altyapıdan ve park sorunundan yakındı. Kimi yurttaşların belediyenin mali imkanlarının sınırlı olduğunu söyleyerek, hizmetlerden memnun olduğunu da dile getirdi.

Altyapının yıllardan bu yana iyileşmediğine işaret eden Lefkoşalılar, yollarda çukurlar oluştuğunu, asfalt ya da yama yapılmadığını ifade etti, “Araçlarımızın sağlam tarafı kalmadı” diye sitem etti.



Başkent Lefkoşa’da altyapısızlık nedeniyle park sorunu da yaşandığını aktaran Lefkoşalı yurttaşlar, “Park yeri sorunundan olayı insanlar olur olmaz yerlere araç park ediyor, bu da trafiği aksatıyor. Çoğu kaldırımda da yürünmüyor, kaldırımlar tam anlamıyla araçların ya da kaçak yapıların işgali altındadır” ifadelerini kullandı.

Lefkoşalı vatandaşlar ne dedi?

Kemal Gürcan: “Hizmetler aksamıyor ama altyapı sorunu var”

“Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yıllarca çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemeleri yapılmadı, son yıllarda bunun düzeldiğini görebiliriz. Bundan ayrı bir vatandaş olarak verilen hizmetten ben memnunum. Yapılması gereken hizmetler aksamıyor diyebiliriz ama bir altyapı sorunu var, bu konuda çözüm bulunması lazım. Ülke genelinde bozuk bir düzen var, bozuk düzende yaşamaya alıştık artık, düzelmesini istemiyoruz.”

Mustafa Soyalan: “Gönyeli’den Lefkoşa’ya geldiğiniz zaman yer değiştirdiğiniz çok belli oluyor”

“Lefkoşa’da ben yeterli hizmet verildiğine inanmıyorum. Evet, temizlik açısından belirli bir hizmet var ancak onların zaten yapılması lazım. Lefkoşa’da ciddi bir altyapı sorunu mevcut ve bu Başkent Lefkoşa’yı hiç yakışmıyor. Gönyeli’den Lefkoşa’ya geldiğiniz zaman yer değiştirdiğiniz çok belli oluyor. Yanı başımızdaki Dikmen, Değirmenlik, Alayköy ve Gönyeli peyzaj konusunda çok iyi… Bu yerleri çıkıp Lefkoşa’ya geldiğinizde ciddi bir düzensizliğin olduğu açıkça görülüyor. 25 Aralık’ta seçilecek olan yönetim Lefkoşa’daki altyapı sorununa biz çözüm üretir.”

Neslihan Kani: “İlgi ve hizmetten memnunuz ancak altyapı sorunlarıyla ilgili yıllardır hiç bir şey yapılmadı”

“Çöplerimiz her zaman alınıyor, bir sıkıntı olduğunda bir muhatap bulabiliyoruz. İlgi ve hizmet konusundan dolayı memnunuz ama bir altyapı sorunu var. Örneğin yağmur yağdığı zaman sokağımız göl oluyor, sonucunda ulaşım aksıyor. Bu da bizlere büyük sıkıntı yaratıyor. Yıllardır bu sorun çözülemedi. Bundan dolayı büyük şikâyetimiz var.”

Selahattin Sarsu: “Her adımda çukura düşüyoruz, araçlarımızın artık sağlam parçası kalmadı”

“Bizim en büyük sıkıntımız yolların düzeltilmemesi ve bölgemize yeterli derecede suyun verilmemesidir. Lefkoşa’da altyapının kötü olması büyük bir sorun, bir başkente yakışmıyor. Hepimiz araç kullanıyoruz, her adımda bir çukura düşmek doğru bir şey mi? Araçlarımızın artık sağlam parçası kalmadı. Bu çukurlarla kimse ilgilenmiyor. Bizim mahallemize (Surlariçi) yeterli derecede su da gelmiyor. Sorduğumuzda bize söylenen burası yüksek olduğu diğer bölgelerin dolması bize de en son gelmesi gerektiği söyleniyor. Bizler de mecburen tankerle su çağırmak durumunda kalıyoruz. Bunlar olmamalı, belediyeye paramızı ödüyoruz, bunun karşılığını da eksiksiz almamız lazım…”

Hasan Abay: “Altyapı sorunu Lefkoşa gibi büyük bir yere yakışmıyor”

“Lefkoşa’da çok ciddi bir park sorunu var. Park sorunu olduğundan dolayı insanlar olur olmaz yerlere araç park ediyor bu da trafiği aksatıyor. Kimi kaldırımlarda da yürünmüyor. Evet, iyi bir hizmet veriliyor ancak yaşanan da bir altyapı sorunu var. Bu sorun Lefkoşa gibi büyük bir yere yakışmıyor. 20 yıldır Lefkoşa’da yaşıyorum, ancak 20 yıldır bu altyapı sorunu ne yazık ki bitmedi, biteceğine de inanmıyorum.”

Yılmaz Evre: “Altyapı sorununa belediyelerle birlikte hükümetlerinde el atması lazım”

“İyi bir hizmet var ve ben hizmet açısından memnunum. Bunun yanında altyapı sorunu da var. Ama bu sorun sadece Lefkoşa’da değil, ülke genelinde var. Evet, bir belediye bulunduğu bölgenin bakımını her yönüyle üstlenmekle yükümlüdür ancak belediyelerin de mali açıdan bulunduğu nokta ortada. Yani her şey belediyede bitmemeli… Altyapı sorununa belediyelerle birlikte hükümetlerin de el atması lazım…”

Emine Akın: “Zahra Sokak’ın açılmasıyla bölgemiz canlandı ancak park sorunu var”

“Ben Lefkoşa Türk Belediyesi mevcut yönetiminin vatandaşına iyi bir hizmet verdiğini inanıyorum. Bizim bölgemizde (Tanzimat Sokak) eskiyi düşünecek olursak, burası canlı olmayan bir bölgeydi. Kuş bile uçmuyordu dersek yeridir. Zahra Sokak’ın aktif hale getirilmesi bölge halkı için iyi oldu ancak bu kez de ciddi bir park sorunu oluştu. Kalabalık günlerde insanlar park etmekte sorun yaşıyor. Haliyle, bu da trafiği aksatıyor. Lefkoşa’nın genelinde bu sorun var aslında, umarım kısa zamanda var olan bu altyapı sorunu çözülür.”

Lefkoşa’da yağışların yoğun olduğu günlerde birçok nokta sular altında kalıyor, vatandaşlar, zor anlar yaşıyor.

Lefkoşalılar yollardaki çukurlardan isyan etti, “Araçlarımızda sağlam parça kalmadı” dedi.