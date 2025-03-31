KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşananlarla ilgili sosyal medya hesaplarından “nefret söylemi ve tehdit içeren” eylemlere karşı sert bir açıklama yaptı.

İnsanların inançları, düşünceleri veya meslekleri nedeniyle hedef gösterilmesinin bir nefret suçu ve insanlık suçu olduğunu vurgulayan Maviş, bu tür eylemlerin sadece ahlaki değil, hukuki olarak da ağır bir suç teşkil ettiğini belirtti.

Maviş, KKTC Anayasası’nın 10. ve 14. maddelerinin herkesin eşitliğini ve temel haklarını güvence altına aldığını, Ceza Yasası’nın ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, tehdit içeren ve şiddeti yücelten nefret dili ile eylemlerini açıkça suç saydığını hatırlattı. Bu suça sessiz kalan ve müdahale etmeyenlerin de sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Devletin trafik veya çevre kirliliği suçlarında failleri tespit edip yargıya sevk edebildiğine dikkat çeken Maviş, nefret suçu işleyenlere de aynı kararlılıkla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

“Bu dili kabul etmiyoruz, bu zihniyeti reddediyoruz, bu karanlığa asla teslim olmayacağız” diyen Maviş, Kıbrıs’ın tüm halkına ait olduğunu vurgulayarak, “Dört tarafı Akdeniz’le çevrili bu ada bizim, bir yere gitmiyoruz, gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.