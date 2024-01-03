“Bozkurt ve çocuklarını tanımıyorum”

Serap ŞAHİN

İsias Otel Davası’nda mahkeme, sanıkları dinlemeye devam ediyor… Bu kapsamda otelin inşaat mühendisi Halil Bağcı savunmasını yaptı. “İsias Otel’in yapımı ile ilgili alakam yok” diyen Bağcı, “Sadece konuttan otele dönüş sırasında kolon karşılaştırması yaptım” ifadelerini kullandı. İsias Otel’in inşaatına hiç gitmediğini, otel sahibi Ahmet Bozkurt ve çocukalrını tanımadığını iddia eden Halil Bağcı, “Hiç tanımadığım birinin inşaatını nasıl denetleyebilirim? sorusunu sordu, tahliyesini istediğini söyledi.