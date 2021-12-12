Bozalanlar çifti bulundu

Polis 3 gündür kayıp olduğu bildirilen 59 yaşındaki Sevim Bozalanlar ve eşi 64 yaşındaki Latif Bozalanlar'ın bulunduğunu açıkladı.

Bozalanlar çiftinin, 9 Aralık Perşembe günü LE 146 plakalı araç ile Göçeri’deki evlerinden ayrıldığını ve geri dönmediğini duyurulmuştu. Çiftin arandığını da duyuran polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı..

Polisin paylaştığı bilgi:

09.12.2021 tarihinde, Göçeri’de sakinler Sevim BOZALANLAR (K-59) ve eşi Latif BOZALANLAR (E-64) LE 146 plakalı araç ile kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

09.12.2021 tarihinden beridir kayıp oldukları bildirilen Sevim BOZALANLAR (K-59) ve eşi Latif BOZALANLAR (E-64) bulunmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.