TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Başbakan Ünal Üstel'in, öğretmenlere hakaret eden Hamitköy İmamı'nın görevden alındığını açıkladığı Meclis konuşmasına ilişkin, "Boşbakan, boş konuştu" yorumunu yaptı.

X hesabından, Üstel'in Meclis konuşmasını paylaşan Saral, "KKTC'nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış..." dedi.

Saral ayrıca Kıbrıslı Türkleri de Üstel ile birlikte hedef alarak, "Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

Saral'ın bu paylaşımına, Hamitköy İmamı teşekkürlerini sundu. İmam Damar, "Desteğiniz için Allah razı olsun. Rabbime emanet olunuz" dedi.

Hamitköy Camii imamı İbrahim Damar, kişisel sosyal medya üzerinden yaptığı ve büyük tepki çeken paylaşım sonrası görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

Damar, Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yönetimine yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından Damar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı duyurulmuştu.

"Benim dinime hakaret eden, devleti bile okula sokmayan bu zihniyeti öldüğü vakit ben de camiye sokmayacağım” diyen Damar, selasını vermeyeceğini ve cenaze namazını kıldırmayacağını söylemişti.