Boşanmak üzere olduğu eşini tehdit etti, tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket ve küfürlü söz kullanma suçları ile ilgili tutuklanan zanlı C.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Damla Solak, zanlı C.A’nın 25 Ağustos saat 23.15’te oğlunun bir mesajı üzerine ayrılmakta olduğu eşinin evi önüne giderek, kapıyı tekmelediğini ve eşi G.A’ya küfürlü tehditlerde bulunduğunu anlattı. Zanlının TC-KKTC uyruklu olduğunu belirten polis, olayla ilgili ifadelerin alındığını ve mesele ile ilgili zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, C.A’nın mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.