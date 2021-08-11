Boşanmak istediğini söyleyen eşini darp etti

Gönyeli’de kendisine boşanma davası açacağı gerekçesiyle eşini darp ettiği iddiasıyla A.Z tutuklandı.

Zanlı, "Kanunsuz bıçak taşımak, şiddet tehditti, darp," suçları ile ilgili olarak mahkemeye çıkarıldı.

Teminatla serbest kalan zanlının yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Polis memuru Solak, olguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Damla Solak olguları aktardı.

Polis, zanlı Ahmet Zayytov’un 10 Ağustos’ta Gönyeli'de meydana gelen "Kanunsuz Bıçak Taşımak, Şiddet Tehditti, Darp," suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 10 Ağustos’ta saat 21.54 raddelerinde kendisine boşanma davası açacağı gerekçesi ile B.Z.C’ye ait eve girip, elinde bulundurduğu bıçağı gösterip, darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının eşine “Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunup, tekrardan saçını çekerek darp ettiğini anlattı.

Doktor kontrolünden geçti

Zanlının eşinin ayni gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen polis, vücudunda darp ve cebir izi olmadığı yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, ayni gün zanlının tespit edilerek, tutuklandığını anlattı.

Bıçak emare alındı

Zanlının olayda kullandığı bıçağı polise teslim ettiğini ve emare olarak alındığını ifade eden polis,

zanlının Türkmenistan vatandaşı olup çalışma izni ile KKTC'de bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının yurt dışına çıkışı yasaklandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.