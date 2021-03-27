Boş arazideki balyalar küle döndü
Alaniçi'nde bir şahsa ait evin yanında bulunan boş arazi içerisindeki 150 adet küçük kare balya, çıkan yangınla tamamen yandı.
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Alaniçi'nde bir şahsa ait evin yanında bulunan boş arazi içerisindeki 150 adet küçük kare balya, çıkan yangınla tamamen yandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 15:00 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; soruşturma da devam ediyor.
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