Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İŞTE TÜM KARARLAR
Boş arazideki balyalar küle döndü  

Boş arazideki balyalar küle döndü  

Alaniçi'nde bir şahsa ait evin yanında bulunan boş arazi içerisindeki 150 adet küçük kare balya, çıkan yangınla tamamen yandı.

A+A-

Alaniçi'nde bir şahsa ait evin yanında bulunan boş arazi içerisindeki 150 adet küçük kare balya, çıkan yangınla tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 15:00 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; soruşturma da devam ediyor.

 

Bu haber toplam 33 defa okunmuştur
Etiketler : ,