Borrell: Türkiye’yi Kıbrıs dahil yaza kadar yakından izleyeceğiz

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Brüksel’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin artık Dış İşleri Konseyi gündeminin en önemli konularından biri olduğunu ve dışişleri bakanlarının, son gerginliğin yaşayabilir olmaması ve ülkenin yeniden dönmesi durumunda tüm seçenekleri AB masasında tutmaya istekli oldukları açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansının sorularını yanıtlayan Borrell, AB’nin yaza kadar Kıbrıs sorunu dahil Türkiye’nin davranışlarını yakından izleyeceğini açıkladı.

Yüksek Temsilci Borrell, bakanların raporu incelediklerini ve liderlerin tartışması için iyi bir temel olarak gördüklerini ve bu önerilerin perşembe günü Avrupa Konseyinde tartışılacağını dile getirdi.

Borrell, Doğu Akdeniz’deki durumun düzelmesine rağmen kırılgan olmaya devam ettiğini, sondaj gemilerinin geri çekildiğini ve ses tonlarının düşürüldüğünü belirtti ve havanın iyileşmesi için çabaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Buna rağmen Türkiye’nin iç konularında sorunlu gelişmeler yaşandığını, Halkların Demokratik Partisi HDP’nin kapatılması için dava açıldığını Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini belirten Borrell, bunların sorunlu hareketler olduğunu ve ülkeyi Avrupa süreci dışına çıkaracağını ve liderlerin bunu dikkate alarak gelişmeleri izlemeleri gerektiğini söyledi.