“Borcum olduğu için bu suçu işlemeye zorlandım”

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı I.N, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat, 5 Aralık 2025 tarihinde saat 20.35'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa Kermiya’da gerçekleştirilen operasyonda zanlının tasarrufunda yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, tutuklanan zanlının olay ile ilgili izahat istendiğinde itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini konu emare uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderileceğini bu bağlamda soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyledi. Polis memuru Fezile Kesat, zanlının ayrıca gönüllü ifadesinde Ekim ve Kasım ayı içerisinde de birçok kez belirtilen konumlara uyuşturucu bıraktığını ve getirdiği her sefer için 300 Euro para aldığını söylediğini, bu konunun da araştırılacağını, bahsettiği tarihlerde varsa kamera görüntülerinin araştırılacağını ayrıca telefonunda bahsetmiş olduğu konumların kayıtlı olup olmadığının araştırılacağını mahkemeye katardı.

Polis meselenin ciddiyetine değinerek meseleye bağlantısı olduğu düşünülen kişi veya kişiler olabileceğini bu bağlamda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, mahkemeden özür dileyerek, “Bir suç işlediğimin farkındayım. Bu suçu borcum olduğu için işlemeye zorlandım” dedi.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.