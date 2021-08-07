“Borcu olan kamu kuruluşlarının elektriğini kesmek için talimat vereceğim”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı elektrik borcu olan kamu kuruluşlarının elektrik enerjisini kesmek için talimat vereceğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Arıklı "Maliye Bakanlığı haklı. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, borcunu ödemeyen tüm Kamu kuruluşlarının elektiriğinin kesilmesi için Pazartesi talimat veriyorum" ifadelerini kullandı.