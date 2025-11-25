“Borçlarımı ödedim”

Soruşturma amaçlı emare alınan 30 bin Euro ve 10 bin dolar parayı çalmakla itham edilen zanlı Y.B, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis çavuşu Hasan Selvili olguları aktardı. Selvili, zanlının “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 29 Eylül’de Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin dolar ve 10 bin Euro parayı Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliye’ye yatırmak üzere aldığını, ancak parayı yatırmayarak zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine karakoldan soruşturma amaçlı emare olarak bulunan 20 bin Euro parayı aldığını ve Maliye’ye yatırmayarak çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddi durumundan dolayı paraları aldığını ve borçlarına ödediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının paraları nerelere ve kimlere verdiğini söylemediğini, bu nedenle ifadesinin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların akıbetinin araştırıldığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.