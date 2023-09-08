"Bomba yapımında kullanılan piller ve çalıntı motosikletin evrakları, evinde bulundu"

Küçük Kaymaklı bölgesindeki Emlak Dünyası isimli iş yerinde Salı akşamı yaşanan patlamayla ilgili Çarşamba gün tutuklanan M.Ş. isimli zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının ayrılmış olduğu eşi ile ilişkisi olan şirket direktörünün, oğlu ile görüşmesini istemediği gerekçesiyle Emlak Dünyası isimli işletmeye bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.,

Polis, Salı akşamı saat 22.35 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Hasan Efe ile Ender Meta’nın işletmeciliğini yaptığı Emlak Dünyası isimli iş yerinde patlama olduğuna dair ihbar aldığını söyledi.

Polis, olay yerine gidildiğini, soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırma sonucu iş yerinin giriş kısmına, başında kask olan ve plakasız bir motosiklet süren bir şahsın yaklaşıp, bir paket bıraktıktan 12 dakika sonra patlama yaşandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü anımsattı.

Patlayıcının nevinin henüz belirlenemediğini söyleyen polis, inceleme için Türkiye ile gerekli yazışmaların gerçekleştiğini belirtti.

Zanlının tutuklu bulunduğu 2 günde, çok fazla uğramadığı Değirmenlik bölgesinde bulunan evinin bahçesinde arama yapıldığını belirten polis, olayda kullanılan motosiklete ait evrakların, yarısı yanmış şekilde bulunduğunu aktardı.

Polis, söz konusu motosikletin zanlıya ait olmadığını, daha önce Güzelyurt'ta çalınan bir motosiklet olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Zanlının Lefkoşa'daki ikametgahında da arama yapıldığını anlatan polis, patlayıcının tasarımında kullanıldığı düşünülen aynı marka pillerin bulunarak emare alındığını söyledi.

2 günlük tutukluluk surecinde 15 kişiden ifade alındığını, kamera kayıtlarının incelenmeye devam edildiğini belirten polis, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan bir kamera ve cep telefonunun da emare olarak alındığını belirtti.

Polis, olayda kullanılan motosikletin henüz bulunamadığını, soruşturmanın devamı açısından zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.