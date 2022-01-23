Ödül Aşık ÜLKER

Kıbrıs Dostluk Programı (Cyprus Friendship Programme-CFP) Kıbrıslı Türk Ana Koordinatörü Simge Kahvecioğlu, iki toplumun gençleri arasında güven ilişkileri yaratmayı ve önyargının yerini umudun almasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

“Bölünmüş bir ülkede birleşen insanlar”, işte biz buyuz...” diyen Kahvecioğlu, program kapsamında birincisi Trodos’ta, ikincisi ABD’de olmak üzere iki kamp yapıldığını belirterek, geçmiş yıllarda yapılanları Yenidüzen’e anlattı. Başvuru şartları, seçilme süreci ve bu yılki kamplar hakkında da bilgi veren Kahvecioğlu, “Bu kamp, gençlerin hiçbir yerde bulamayacakları, ne parayla ulaşabilecekleri ne de kitaplardan edinebilecekleri bir tecrübedir, böyle bir şansın hayatlarında önemli bir yeri olacak. Geleceğimiz için güzel bir yatırım olacak. Kendilerini CFP ailesine katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“‘Bölünmüş bir ülkede birleşen insanlar’, işte biz buyuz... Amaç iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır”

“Amaç, önyargının yerini umudun almasını sağlamak”

Soru: Kıbrıs Dostluk Programı hakkında bilgi verir misiniz? Programın amacı nedir?

Kahvecioğlu: “Bölünmüş bir ülkede birleşen insanlar”, işte biz buyuz... Bu yıl 14’üncü yılında olan Cyprus Friendship Programme (CFP), adadaki en tanınmış ve en uzun süreli başarıyı yakalamış, Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bir barış projesidir. Amaç, iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.

Programımız, her iki tarafta liderlik potansiyeli olan gençleri biraraya getirerek Kıbrıs’ta barışı ve anlayışı teşvik etmekte ve diğer toplumu daha iyi tanıyarak gençler arasında ömür boyu sürecek arkadaşlıkları kurmalarına olanak vermektedir. Bu arkadaşlıklar sadece kendi aralarında değil aynı zamanda aileler ve başka arkadaşlara da taşınmaktadır. Programımız aktif olarak iki yıl ve sonrasında ise mezunlar grubu olarak aktiviteler yapan, yaşam boyu bir arkadaşlık programıdır.

Programın ilk ayağı Trodos Kampı...

Soru: CFP kamp süreci nasıl işler?

Kahvecioğlu: Başvurularını internet üzerinden yapılır. İki toplumlu bir Kıbrıslı koordinatörler takımını yazılı başvuruları inceler ve mülakatlar yapar. Bunun sonucunda iki toplumdan eşit sayıda genç seçilir. Gençler, ilk yıl, programımızın ilk ayağı olan Trodos Kampı dediğimiz bir haftalık karma kampa katılırlar. Bu kamp yine iki toplumlu koordinatörler ve daha evvel bu kampa katılmış olan iki toplumlu CFP mezun gençleri tarafından yürütülür. Tabii yine gönüllülük esasıyla... Birbirlerini tanımadan kampa gelen gençler, atölye çalışmaları, tartışma ve oyunlar aracılığıyla kamp sonunda tek bir ekibe dönüşür. Kampımızın ilk yıllarından, 2013’te kampa katılan bir genç “Kampa iki grup olarak gittik ve tek bir grup olarak geri döndük” derken, 2014 yılında kampa katılan bir diğer genç ise “Ayrı olarak bizler iki toplumun iki ferdiyiz, oysa birlikte iki kızkardeşiz” diyerek duygularını dile getirmişti.

İkinci ayak, ABD’de iki hafta...

İlk yıl Trodos’taki kampa katılan gençler programın ikinci ayağı olan Amerika programına başvuru hakkı kazanır ve yine aynı seçilme sürecine girer. Koordinatörler tarafından her iki toplumdan eşit sayıda genç seçilir ve iki haftalığına ABD’ye gider. Seçilen gençler, diğer toplumdan çok iyi arkadaşlık kurabileceklerine inandıkları hemcinsinslerinden bir kişi seçerek ikili bir ekip oluştururlar. Bu ekip seçimini daha doğru yapabilmeleri için onlara zaman verilir ve bu zaman içerisinde, Mart ve Nisan ayında olmak üzere, iki defa toplantı gerçekleştirilir. Bu toplantılarda birbirlerini daha yakından tanıyabilmeleri için bir takım aktiviteler yapılır. İkinci toplantının sonunda ise gençler kendi ekiplerini oluştururlar. Bu gençlerin aileleri de bir araya gelir, bu da barış çabalarının etkisini artırır.

İkinci yılda yine seçilen ABD’de farklı eyaletlere dağılıp orda dört hafta boyunca, özenli bir süreçten geçerek seçilen ve gençlerin misafirliği boyunca onların tüm masraflarını karşılayan aileler tarafından ağırlanır. Mayıs ayında Kıbrıslı ve Amerikalı koordinatörler tarafından özenle yapılan aile-genç eşleşmesi sonucunuda hem buradaki gençlere, hem de ABD’deki gönüllü ailelere birbirlerinin kontak adresleri verilir. ABD’ye gitmeden önce iletişim kurmaları, birbirlerini daha yakından tanımaları açısından önemli olduğu için, istenir.

4 haftalık ABD ziyareti sırasında CFP Koordinatörleri tarafından liderlik, barış inşası, karşılıklı güven üzerine atölye çalışmaları yapılır. Tüm eyaletlerdeki gruplar üçüncü dünya ülkelerine gönderilmek üzere bisiklet tamir etmek, şiddetten uzak durma gibi birçok atölye çalışmalarında bulunur, çevresel sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinir, Rotary kulüplerine ve yerel medyaya CFP ve CFP’nin adaya getirdiği umut hakkında sunumlar yapar ve fiziksel etkinliklerle birbirine güveni geliştirmek gibi anlamlı aktiviteler için bir çok kez bir araya gelir. Tüm aktiviteler aynı zamanda gençleri ağırlayacak aileleri de seçen, kendilerini bu işe adamış ABD’deki CFP gönüllüleri tarafından organize edilir.

“Binin üzerinde Kıbrıslı genç katıldı”

“Kıbrıs Dostluk Programına şimdiye kadar binin üzerinde Kıbrıslı gencimiz katıldı. Bu program sadece gençlerin programı değil, onların arkadaşlarının, ailelerinin de programıdır. O yüzden rahatlıkla diyebiliriz ki bu program şimdiye kadar Kıbrıs’da 1000 den fazla eve misafir olmuştur”

Soru: Bugüne kadar kaç genç bu programdan yararlandı?

Kahvecioğlu: Kıbrıs Dostluk programına şimdiye kadar binin üzerinde Kıbrıslı gencimiz katıldı. Daha evvel de bahsettiğim gibi bu program sadece gençlerin program değil, onların arkadaşlarının, ailelerinin de programıdır. O yüzden rahatlıkla diyebiliriz ki bu program şimdiye kadar Kıbrıs’da 1000 den fazla eve misafir olmuştur.

Bu yıl neler yapılacak?

Soru: Bu yılki program kapsamında neler yapılacak?

Kahvecioğlu: Bu yıl American Academy of Larnaca’ya ait olan Trodos’daki kamp alanında, 30 Temmuz- 6 Ağustos arasında gerçekleşecek olan kampımızda, gençler 3-4 kişilik modern çadırlarda kalacaklar. Toplamda iki toplumdan eşit sayıda olmasını düşündüğümüz 50 kişilik bir kamp planlıyoruz. Bu kampa katılacak olan tüm gençlerden katılım ücreti olarak 90 Euro alınacak. Kamp alanına ulaşım, oradan barikata geliş, kamp süresince yeme-içme, her şey bu ücrete dahil olacak. Bunun dışında hiçbir harcamaları olmayacak.

Bu kampa katılacak gençler, tüm Kıbrıs’tan, hem özel hem devlet okullarından katılan gençlerle tanışma fırsatı bulacaklar. Eğlenceli aktivitelere, atölye çalışmalarına katılacaklar. En çok merak ettikleri konuları tartışma fırsatları bulacaklar. Nasıl demokratik bir vatandaş olunur gibi konularında bilgi sahibi olacaklar. İletişim becerileri, eleştirel düşünme becerileri, münazara becerileri, barış oluşturma, takım oluşturma becerileri ve empati becerileri gibi birçok önemli beceri geliştirecekler. İlk yıl Trodos’taki kampa katılan gençler programımızın ikinci ayağı olan Amerika programına başvuru hakkı kazanacaklar.

Programımızın bu yılki Amerika kampı San Francisco-California, Portland-Oregon, New Hampshire ve Maryland-DC eyaletlerinde gerçekleştirilecek. Dört hafta boyunca her ekibin bir aileyle yaşaması, ekiplerin dostluklarının derinleşmesinin yanısıra onları ağırlayan ailelerle de güçlü bağlar kurmalarını sağlayacak. Gençlerin ABD’de bulundukları süreçte Kıbrıs’daki aileleriyle iletişimleri internet üzerinden haftada bir olmak üzere yapılacaktır. Gençler yanlarında teknolojik, internete bağlanabilen araçlar götüremeyecekler. Bunun nedeni, gençlerin bireysel iletişim değil, birbirleriyle daha kaliteli iletişim kurmaları içindir. Yanlarında bireysel harcamaları için en fazla 300 ABD doları götürebilirler. Programa katılım ücreti ise, Mayıs-Haziran aylarında ödemeleri gereken 670 ABD dolarıdır. Bu katkı payı sadece bilet parasının bir bölümünü oluşturmaktadır. Burada belirtmek isterim ki, Kıbrıslı koordinatörler gibi, Amerika’daki koordinatörler de tamamen gönüllük esasıyla bu programda çalışmaktadır, aynen evlerinde Kıbrıslı gençleri misafir etmek için gönüllü olan Amerikan aileleri gibi...

Online mı, yüz yüze mi?

Soru: Pandemi programı nasıl etkiledi? Pandemi süresince program nasıl yürütüldü?

Kahvecioğlu: Pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi tabii ki Kıbrıs Arkadaşlık Programı’nı da etkiledi. 2019 Mart ayında rekor bir başvuruyla, ara bölgede 206 gencin katıldığı çok coşkulu mülakatımızı yaptık. Bu mülekat günü bizim için sadece mülakat günü değildir. Daha evvel bu programa katılmış gençlerin de gelerek tecrübelerini, kazanımlarını yeni başvuranlarla paylaştığı, onlara oyunlar oynattığı, program hakkında bilgi verdiği, basının her yıl çok ilgi gösterdiği eşsiz bir deneyimdir. Bu mülakatların ardından maalesef ülkemiz pandemi nedeniyle kapanmaya gitmiştir. O yüzden planlamış olduğumuz ne Trodos kampını, ne de Amerika’daki programımızı gerçekleştirebildik. Ancak hemen bunlara alternative programlar düzenledik. Trodos kamp katılımcıları bir haftalık online program gerçekleştirdiler, Amerika’ya gitmek için seçilen gençlerimiz ise ara bölgede, H4C binasında bir hafta süren toplantılar yaptılar.

Geçen yıl, maalesef programlarımızı yine online yapmak zorunda kaldık. Trodos kampımız tamamen online olarak gerçekleştirildi, Amerika programımız ise, yüz yüze, ara bölgede Goethe Institute’den iki toplumlu misafirlerimizin seminerleri ve atölye çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Her iki yıl da yapılan çevrimiçi programlarımızdan çok güzel dönütler aldık. Gençlerimiz de, aileleri de bu programlardan çok memnun ayrıldı.

Bu yıl ise, yine pandemi öncesinde olduğu gibi, tabii ki COVİD-19 koşullarına uygun bir şekilde, programlarımızı yüz yüze yapmayı planlıyoruz, Trodos eteklerinde bir haftalık kamp ve ikinci yılında olan gençler için ABD’nde bir aylık bir program...

Kimler başvurabilir?

Soru: Başvuru kriteleri nelerdir ve nasıl başvuru yapılabilir?

Kahvecioğlu: Programa başvurabilmek için gençlerin 15 ile 18 yaş arası olmaları, lise son sınıfta olmamaları, anne veya babalarından en az birinin Kıbrıslı olması gerekmektedir. 2022 Programları için son başvuru tarihi 25 Şubat 2022’dir. İlgilenen gençlerin, konuyla ilgili belgelere ulaşabilmek için www.friendships4peace.org adresine girdikten sonra, önce “2022 Cyprus Application and Covid info”, daha sonra da “2022 Application Materials”a tıklamaları gerekiyor. Burada “Teen Family Handbook”ta 2022 grubuna başvuran gençler ve aileleri için gerekli bilgiler vardır, “Application Part 1,2,3,ve 4” da ise 2022 yazı için başvurulara ulaşılabilir. Ayrıca CFP’ye başvurmak isteyen tüm gençler ve aileleri daha fazla bilgi almak için (0542) 8564828 numaralı telefondan bana da ulaşabilirler.



Programa başvurabilmek için gençlerin 15 ile 18 yaş arası olmaları, lise son sınıfta olmamaları, anne veya babalarından en az birinin Kıbrıslı olması gerekmektedir. 2022 Programları için son başvuru tarihi 25 Şubat 2022’dir. İlgilenen gençlerin, konuyla ilgili belgelere ulaşabilmek için www.friendships4peace.org adresine girdikten sonra, önce “2022 Cyprus Application and Covid info”, daha sonra da “2022 Application Materials”a tıklamaları gerekiyor. Burada “Teen Family Handbook”ta 2022 grubuna başvuran gençler ve aileleri için gerekli bilgiler vardır, “Application Part 1,2,3,ve 4” da ise 2022 yazı için başvurulara ulaşılabilir. Ayrıca CFP’ye başvurmak isteyen tüm gençler ve aileleri daha fazla bilgi almak için (0542) 8564828 numaralı telefondan bana da ulaşabilirler. Soru: Programın finansmanı nasıl sağlanıyor?

Kahvecioğlu: Programımız, daha evvel de bahsettiğim üzere tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak yürütülmektedir. Devletten hiçbir maddi destek almamaktadır. Türkiye ve Yunanistan’la direk ilişkili olan hiçbir kuruluşdan yardım kabul edilmemekte, Amerika’daki Rotary kulüpleri ve bireysel sponsorlarla yürütülmektedir.

“Geleceğimiz için güzel bir yatırım olacak”

“Bu kamp, hiçbir yerde bulamayacakları, ne parayla ulaşabilecekleri ne de kitaplardan edinebilecekleri bir tecrübedir, böyle bir şansın hayatlarında önemli bir yeri olacak”