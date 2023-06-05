Bölünmüş adada homofobi ve ataerkilliği konu alan Kıbrıs’ın ilk LGBTQ+ filmi “The Hunt” gösterilecek

PEO-SİDİKEK Sendikası Tiyatro Sanatçıları Kolu ile AKEL İnsan Hakları Bürosu’nun işbirliği çerçevesinde 14 Haziran 2023 Çarşamba akşamı saat: 20.15’te Lefkoşa’daki “Engomio” Kültür Merkezi’nde kısa metrajlı “The Hunt” filminin gösterimi yapılacak.

Sholeh Zahraei ve Kamil Saldun’un ortak yazar ve yönetmen olarak imza attığı film, bölünmüş adada homofobi ve ataerkilliği konu alan Kıbrıs’ın ilk LGBTQ+ filmidir. Gerek aktörler gerekse film için çalışan ekip elemanları arasında adanın iki toplumdan da katılım söz konusudur. Direkt olarak homofobi, ataerkillik ve eşcinsellik konularını derinlemesine ele alan ve adada çekilmiş ilk kurgu filmidir.

İçeriği nedeniyle karşılaştığı pek çok engelden dolayı filmin tamamlanması 6 yıldan fazla sürmüştür. Accept LGBTI Kıbrıs ile Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın (Sinema Danışma Komisyonu) ortak yapımıdır. Çok sayıda kısa metrajlı film festivalinde gösterilmiş olan film Avrupa, Amerika ve Latin Amerika’da pek çok ödüle layık görülmüştür. Film Rialto’da gerçekleştirilen Kıbrıs Uluslararası Kısa Metrajlı Filmler Festivali’nde ikincilik ödülünü kazandı.

Ayrıca Stelios Philanthropic Foudation tarafından da İki Toplumlu İş Birliği Ödülü’ne layık görüldü. Filmin gösteriminden sonra LGBTQI+ topluluğu temsilcileri ve filmin yapımcıları ile sohbet gerçekleştirilecek.