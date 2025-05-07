Boğazköy'de hijyen kurallarına uymayan tesis kapatıldı
Dikmen Belediyesi iş yeri denetim birimi, Boğazköy’de faaliyet gösteren Yonca Yoğurtları üretim tesisini mühürledi.
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Dikmen Belediyesi iş yeri denetim birimi, Boğazköy’de faaliyet gösteren Yonca Yoğurtları üretim tesisini mühürledi.
Gıda mühendisi ve zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, üretimin hijyen ve sağlık koşullarına uygun olmadığı tespit edildi.
Yapılan incelemeler sonucunda üretim alanında ciddi sağlık ihlalleri belirlendiği ve kamu sağlığını tehdit edebilecek unsurlar bulunduğu gerekçesiyle işletme faaliyetlerine son verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız süreceği ve benzeri durumlara karşı sıfır tolerans politikası izleneceği vurgulandı
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