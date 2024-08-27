Boğazköy’de bir iş yeri mühürlendi

Dikmen Belediyesi, bölge genelinde yürüttüğü denetimler kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik sıkı kontrollerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, bir iş yeri mühürlendi.

Belediye zabıta ekipleri, işyerlerinin insan sağlığına risk oluşturmadan faaliyet göstermesi ve hijyen kurallarına uygunluğu konusunda titizlikle çalışıyor. Denetim sırasında, bir iş yerinde çalışan üç kişinin koşarak kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Polis ve zabıta ekiplerinin ortak çabası sonucunda yakalanan çalışanların, yapılan incelemelerde çalışma izinlerinin olmadığı ve sağlık karnelerinin bulunmadığı belirlendi.

51/95 Belediyeler Yasası'nın 87. maddesinin 1. fıkrası gereğince, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırdığı tespit edilen iş yerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Söz konusu işletmeye 67,852 TL para cezası kesildi. Dikmen Belediyesi, halk sağlığını koruma amacıyla denetimlere kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.