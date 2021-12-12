Böbrek nakli oldu, 44 yaşında Covid-19’a yenildi

Covid-19 can almaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 44 yaşındaki Hilal Özer hayatını kaybetti.

Hastaneden edinilen bilgi Hilal Özer’in böbrek nakli olduğu ve bu nedenle bazı ilaçlar kullandığı için COVID-19 ile mücadele edemediği yönünde oldu.

Ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısı 118'e yükseldi.