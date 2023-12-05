BM'nin yeni Kıbrıs temsilcisi adayı "Maria Cuellar"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni Kıbrıs temsilci adayının Maria Angela Holguin Cuellar olduğu iddia edildi.

Politis gazetesinin haberine göre Kıbrıs Rum tarafı, Cuellar ismini kabul etti, gözler Kıbrıs Türk tarafına çevrildi.

Cuellar, 2010-2018 yılları arasında Kolombiya'nın dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

Kolombiya'nın BM'deki büyükelçis ve ülkesinin Venezuela büyükelçisi olarak çalıştı. Kıbrıs Türk tarafı, Avustralyalı Julie Bishop önerisini reddetmişti. Gerekçe olarak, temsilcinin bir AB ülkesinden veya bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinden olmaması gerektiği ifade edilmişti.