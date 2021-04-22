BM'den Cenevre öncesi mesaj: Yaratıcı fikirlerle gelin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmelerine taraflarının "yaratıcı" fikirlerle gelmesini bekliyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu toplantıyla taraflar arasında kalıcı bir çözümü müzakere etmek için ortak bir zemin olup olmadığının belirleneceğini söyledi.

AA muhabirinin, Genel Sekreter'in toplantı öncesi taraflara bir mesajı olup olmadığı sorusuna ise Dujarric, "Tarafların bu gayri resmi toplantıya yaratıcılıkla gelmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kıbrıslı liderler, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayri resmi Kıbrıs toplantısında bir araya gelecek.