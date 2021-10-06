“BM Kıbrıs sorununun çözümü için liderlerle çalışmaya devam ediyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM’nin Kıbrıs sorununu olumlu yöne çevirmek için Kıbrıs’taki iki toplum lideriyle çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, New York’taki gayrı resmi görüşmeden sonra Birleşmiş Milletlerin bir açıklama yapmamasıyla ilgili açıklamasını yorumlaması istenen Dujarric şöyle dedi:

“Kıbrıs sorunu BM’nin çok uzun zamandan beri ilgilendiği bir sorundur ve Genel Sekreter çok iyi niyetle bu yönde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Bir gazetecinin ‘Genel Sekreteri’nin fikrini niçin değiştirdiği şeklindeki sorusunu yanıtlayan Dujarric, Genel Sekreter’in kararını değiştirdiğini bilmediğini, öncelikle kendisinin hiçbir zaman böyle bir açıklama yapmadığın ifade etti.