BM: "İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatması kararından derin endişe duyuyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in İran ile başlayan gerginliği neden göstererek Gazze’ye açılan tek geçiş noktaları olan Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını kapattığını açıklamasından “derin endişe duyduğunu” bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine yönelik saldırılara İran’ın karşılık vermesiyle başlayan gerginliği neden göstererek Gazze’ye insani yardımlar için tek geçiş noktaları olan Kerem Ebu Salim ve Refah sınır kapılarını kapattığını belirten Haq, “Genel Sekreter, Gazze’ye sınır kapılarının kapatılması ve malzeme girişinin askıya alınması kararından derin endişe duymaktadır.” dedi.

Haq, Gazze’deki insanların dışarıdan gelen insani ve ticari yardımların sürekli akışına bağımlı olduğunu vurgulayarak, sınır kapıları kapalı kaldığı sürece insani yardım çabalarının sürdürülemez olduğuna dikkati çekti.

Gazze’ye şu an dışarıdan hiçbir yardımın girmesine izin verilmediğinin altını çizen Haq, Genel Sekreter'in, sınır geçişlerinin açılarak insani yardım hareketlerinin derhal ve geniş ölçekte yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Haq, AA muhabirinin, İsrail'in Gazze geçiş noktalarını diğer çatışma bölgeleriyle ilişkilendirmesine BM’nin nasıl baktığı sorusuna ise “Bence bu, İsrail yetkililerinin açıklaması gereken bir şey. Gazze'ye giriş noktalarının kapatılması gerektiğine inanmıyoruz. Gazze halkının hayatta kalması, her zaman insani yardım akışının sağlanmasına bağlıdır.” şeklinde cevap verdi.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını" açıklamış, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağını duyurmuştu.