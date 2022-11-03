BM: Imagine projesiyle ilgili istişare içindeyiz

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, Imagine projesiyle ilgili dikkatlerine getirilen bazı olumsuzluklarla ilgili Kıbrıs’ın her iki tarafıyla istişare içerisinde olduklarını belirtti.

Siddique konuyla ilgili açıklamasında, 2017 yılında başlatılan ve "barış eğitimi ve her iki toplumdan okul çağındaki çocuklar arasındaki bağlantıları iletişim yoluyla artırma"nın amaçlandığı Imagine projesinin İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi himayesinde Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi tarafından yürütülüp Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiğine işaret etti.

Barış eğitimine verdiği öneme defalarca vurgu yapan BM Güvenlik Konseyi'nin bu tutumunu Kıbrıs ile ilgili 2646 (2022) sayılı kararında da yinelediğine işaret edilen açıklamada, BM'nin de her iki tarafla temas içinde olduğu vurgulandı.