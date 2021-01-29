BM Güvenlik Konseyi’nden yine “federal çözüm” vurgusu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin son kararında yeniden Kıbrıs için “federal çözüm” vurgusunun yer alması, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda rahatsızlık yarattı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve BM Barış Gücü Operasyonları raporlarını onayladığı karar”a atıf yapıldı, “BM Güvenlik Konseyi bahse konu kararında yarım asrı aşkın bir süredir başarısızlığa uğrayan zemine atıf yapmakta, yıllardır hapsolunan kabul edilemez statükoyu kırarak uzlaşı zeminini hazırlayacak açılımları sınırlamaktadır” iddiası ortaya kondu.

Kararda yer alan ifadelerin, Kıbrıs Türk tarafının 5+BM gayri resmi görüşmesindeki tutumunu etkilemeyeceğini belirten KKTC Cumhurbaşkanlığı, “Bu karar iki tarafın ortak zemin hedefiyle Garantör Devletler ve BM’yle birlikte katılacakları gayri resmi görüşmenin yapılış felsefesiyle de örtüşmemektedir” dendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Karara dair çekincelerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Genel Sekreter’le yaptığı görüşmesinde muhatabına iletilmiştir” ifadelerine de yer verildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şu görüşlere de yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Kapalı Maraş’ın açılması konusunda aldığı inisiyatifle başlayan sürece dair BM Güvenlik Konseyi kararında yer alan talihsiz ifadeler de statükonun muhafazasına yöneliktir. Kıbrıs Türk tarafının Kapalı Maraş’ın açılması yönünde tüm adanın menfaatine olacak şekilde attığı adımı, Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla ileriye taşıyacağını bu vesileyle bir kez daha vurgularız.