BM Güvenlik Konseyi Maraş girişimini kınadı

BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Kıbrıs görüşmelerinin başlaması çabalarını destekledi, Türkiye’nin Kapalı Maraş’daki girişimlerini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs müzakere sürecinin başlaması çabalarını desteklediklerini ve Türkiye’nin Kapalı Maraş’daki girişimlerini kınadıklarını bildirdiler.

Kıbrıs’ın güneyindeki yetkili kaynaklara göre, BM Genel Kurulu toplantıları dolayısıyla New York’ta cuma günü BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin temsilcilerinin onuruna verdiği öğle yemeğinde bir konuşma yapan Anastasiadis’in, Guterres ve Tatar’la bugün yapacağı görüşme ışığında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdiği kaydedildi.

Anastasiadis daimi temsilcilere, Türkiye’nin hem denizde hem de Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında devam eden kışkırtmalarını, uluslararası hukuk ihlallerini, özellikle tellerle çevrili Kapalı Maraş’daki mevcut durum değişikliği ihlalini anlattı.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa işleyebilir ve yaşayabilir bir çözüm bulunabilmesini ve çıkmazın aşılmasını amaçlayan önerilerinden ve girişimlerinden söz etti.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

"Güvenlik Konseyi’nin beş üyesi de, Cumhurbaşkanı’na (müzakere) sürecin başlaması çabalarını desteklediklerini, Kıbrıs sorununun çözüm esasını tanımlayan BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına bağlılıklarını ilettiler.”

“Son Başkanlık Açıklaması esasında, Türkiye’nin girişimlerini kınadıklarını, geri alınması gerektiğini belirttiler, 550 ve 789 sayılı kararlara bağlılıklarını yinelediler.”