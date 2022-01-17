BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs sorunu ve Barış Gücünü görüşüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorunuyla ilgili mevcut durumu, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin altı ay daha uzatılması konusunda yapılacak istişareler bağlamında görüşecek.

UNFICYP'in görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın 27 Ocakta sabah saatlerinde kabul edilmesi planlanıyor.

Güvenlik Konseyi bugün BM Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres'in İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP hakkında ocak ayı başlarında sunulan raporlarını görüşecek.

Guterres, UNFICYP ile ilgili raporunda, Barış Gücünün görev süresinin altı ay daha, yani 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasını öneriyor. BM Genel Sekreteri raporunda son altı ayda iki taraf arasındaki güvensizliğin daha da derinleştiğine, liderlerin ve temsilcilerinin arasındaki diyaloğu sürdürmeye, daha fazla doğrudan temas ve iş birliğine davet ettiğine ve iki toplum arasındaki iletişim eksikliğinden duyduğu endişeye işaret etti.

Guterres, 19 Haziran 2021-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ilgilendiren İyi Niyet Misyonu ile ilgili raporunda, kaybedilen zamanın Kıbrıs'ta karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma çabalarını zorlaştırmaya devam ettiğini belirtti.

BM parametrelerini belirleyen ilgili Güvenlik Konseyi kararları temelinde hareket etmeye devam ettiğini vurgulayan BMGS ayrıca “Bu son dönemde, toplumların tutumlarının daha da pekişmiş olduğunu ve aradaki mesafenin büyük boyutta olduğunu endişeyle not ediyorum" mesajını da verdi.

Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Kıbrıs Haber Ajansı KHA’ya verdiği demeçte, BMGS'nin raporunda taraflara eşit mesafede kalmasının üzüntü verici olduğunu belirterek "Raporların, muhtemelen BMGS’nin diyaloğu sürdürme çabaları ve fırsat penceresini açık tutma girişimi çerçevesinde eşit mesafede olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.