BM Güvenlik Konseyi 21 Temmuz’da Kıbrıs konusunu görüşecek

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Rivière, BM Güvenlik Konseyi’nin 21 Temmuz tarihindeki oturumunda Kıbrıs konusunun da görüşüleceğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Büyükelçi Rivière, Temmuz ayında ülkesinin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı görevini üstlenmesi vesilesiyle 1 Temmuz tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı sırasında BM Güvenlik Konseyi’nin 21 Temmuz oturumdaki gündeminde Kıbrıs konusunun da olacağını açıkladı.

Büyükelçi Rivière, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılması konusunu da görüşeceğini belirtti.