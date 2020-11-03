BM: “Görüşme samimi bir atmosferde geçti”

Kıbrıslı liderlerin gayri resmi görüşmesi tamamladı. Görüşmenin ardından BM tarafından yapılan açıklamada, “Rum lider Nicos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının liderleri olarak ilk kez bir araya geldi. Gayri resmi görüşmeleri Kıbrıs Özel Temsilcisi / Genel Sekreter Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar'ın himayesinde gerçekleşti ve onlara samimi bir atmosferde birbirlerini tanıma ve ilk gayri resmi görüş alışverişini yapma fırsatı sağladı.