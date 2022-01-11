BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporu resmi belge olarak yayınlandı
BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporu resmi belge olarak yayınlandı
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BM Genel Sekreteri'nin resmi belge olarak yayınlandı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili raporu, 9 Ocak'ta Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak yayınlandı.
RAPORUN TAM METNİ burada.
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Etiketler : KIBRIS RAPORU, UNFICYP raporu