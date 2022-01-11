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  3. BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporu resmi belge olarak yayınlandı
BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporu resmi belge olarak yayınlandı

BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporu resmi belge olarak yayınlandı

BM Genel Sekreteri'nin UNFICYP raporu resmi belge olarak yayınlandı

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BM Genel Sekreteri'nin resmi belge olarak yayınlandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili raporu, 9 Ocak'ta Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak yayınlandı.

RAPORUN TAM METNİ burada.

 

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