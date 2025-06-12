BM Genel Kurulu Gazze için toplanıyor

ABD'nin veto ettiği ateşkes kararının ardından, BM Genel Kurulu bugün Gazze'de katliamın durdurulması için oylama yapacak. Karar bağlayıcı olmasa da küresel vicdanın sesi olarak önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla hazırlanan karar tasarısını bugün (Perşembe) oylayacak. Tasarı, Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini talep ediyor.

Karar, geçtiğimiz hafta ABD'nin veto ettiği BM Güvenlik Konseyi tasarısının ardından gündeme geldi. Güvenlik Konseyi'nde ABD dışındaki tüm üyeler tasarıya destek vermişti. Ancak Washington'un vetosu nedeniyle karar geçememişti.

Diplomatik kaynaklara göre, 193 üyesi bulunan BM Genel Kurulu'nun büyük çoğunlukla tasarıyı kabul etmesi bekleniyor. Buna rağmen siyonist rejim, oylamayı etkilemek için bazı ülkelere yoğun baskı uyguluyor.

Oylama, aynı zamanda önümüzdeki hafta düzenlenecek olan BM'nin "iki devletli çözüm" konferansının da zeminini oluşturacak. Bu konferansın, uluslararası toplumun Filistin sorununa kalıcı çözüm için yeni bir ivme kazandırması amaçlanıyor.

Öte yandan, ABD'nin veto ettiği Güvenlik Konseyi tasarısında da siyonist rejimin Gazze'ye yardım girişini engellemesinin durdurulması istenmişti. Tasarı, yardımların geniş çaplı, güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını hedefliyordu. Ancak ABD yönetimi, işgalcilerin abluka politikasını desteklemeye devam ediyor.

Siyonist rejim, 2 Mart'tan bu yana Gazze'deki tüm kara geçişlerini kapatarak gıda, ilaç, yakıt ve insani yardım girişine engel olmuştu. Bu, bölgede BM'nin de defalarca uyardığı büyük bir kıtlık ve insani felaketin tetikleyicisi oldu.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda siyonist rejim, Gazze'de sivil halkı doğrudan hedef alıyor. BM ve Uluslararası Adalet Divanı'nın çağrılarına rağmen katliam, zorunlu göç, sistematik yıkım ve aç bırakma politikaları hız kesmeden sürüyor.

Son verilere göre, soykırım sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 182 bin Filistinli şehit veya yaralı; 11 binden fazlası kayıp, yüz binlerce kişi ise göç etmek zorunda kaldı. Açlık nedeniyle şehit olanların sayısı ise her geçen gün artıyor. Gazze'de insani krizin boyutu artık tarif edilemez hale geldi.

https://ilkha.com/dunya/bm-genel-kurulu-gazze-icin-toplaniyor-abd-vetosunun-ardindan-oylama-bugun-461818?fbclid=IwY2xjawK3ZMFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETByazMycEM4VHNydUd1UkpEAR6Coc4mxXSPN1yXnIxICo6AFZVLGq3RO8bZck9mAWt9s7DMKIFPSLp5LwA5EA_aem_Lp2LPqTwrT5foaC0CAnpxg