BM: Gazze'ye insani yardımların girişinin durdurulması, kritik ilerlemeyi geri çeviriyor

Günlük basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de gıda güvenliğinin "kötüleşme riski altında" olduğuna işaret etti.

Dujarric, BM'nin insani yardım alanında faaliyet gösteren çalışanlarının, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmasının, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana "Gazze'deki insanlara hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasında kaydedilen kritik ilerlemeyi geri çevirdiği" konusunda uyarı yaptığını aktardı.

Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, görevlilerin, yardımlardaki kesintinin devamı halinde Filistinlilere gıda sağlayan en az 80 merkezin faaliyetlerini askıya almak zorunda kalabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Gazze'de temel okul malzemelerinin eksikliğine neden olan erişim kısıtlamaları nedeniyle eğitim alanında da önemli zorluklarla karşılaşıldığını kaydeden Dujarric, "Yerlerinden edilen ailelerin sığınak olarak kullanılan okul binalarını boşaltmasının ardından bazı öğrenciler okula dönebildi." ifadesini kullandı.

Dujarric, başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında temel insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli 4 milyar doların yalnızca yüzde 4'ünden azının temin edildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini durdurması kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterilmişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.