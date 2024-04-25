BM: Gazze'ye insani yardımları koordine edecek mekanizma gelecek günlerde işlevsel olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'de çatışmaya dahil olmayan ülkelerin yardımlarını koordine etmek için planlanan mekanizmanın gelecek günlerde işlevsel hale getirileceğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde Gazze'de insani yardımı artırmanın hedeflendiği 2720 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Kaag, çatışmaya dahil olmayan ülkelerden gelecek yardımları koordine etmek için kurulan mekanizmaya ilişkin son teknik istişarelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Gösterilen işbirliği için teşekkürlerini sunan Kaag, "BM Güvenlik Konseyinin 2720 sayılı kararı uyarınca talep edilen yardım mekanizmasının gelecek günlerde işlevsel hale geleceğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kaag, ilk etapta mekanizmanın Ürdün ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelen yardım yolları için geçerli olacağını bildirdi.

İsrailli yetkililere mekanizma hakkında bilgi verdiğini aktaran Kaag, Gazze'ye giden tüm yardımların görüldüğü bir veri tabanı ve uyarı sistemi oluşturulacağını söyledi.

Kaag, geçiş ve denetim noktalarına uluslararası denetimcilerin konuşlandırılmasının talep edildiğini aktardı.

Refah uyarısı

BM'nin İsrail'in olası Refah saldırısına ilişkin derin endişe duyduğunu belirten Kaag, "Söz konusu eylemin mevcut insani faciayı tetikleyerek, halihazırda yerinden edilme ve çok sayıda acıya maruz kalan insanlar için büyük sonuçları olur." uyarısında bulundu.

Kaag, BM'nin yardım ulaştırma kapasitesinin kısıtlanacağını belirterek, "Yaklaşımda büyük değişikliğe ihtiyaç var. Bu çerçevede insani yardımların sağlanması ve dağıtımının niteliği ve niceliğinin artırılması gerekiyor. Gazze içinde engelsiz ve güvenli yardım dağıtımı için geri çevrilemez adımlar atılması gerekiyor. Aynı zamanda erken toparlanma için zamanlı planlama yapılması lazım." açıklamasında bulundu.