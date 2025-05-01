BM: Gazze'deki bebeklerin yüzde 92'si temel gıdalardan yoksun

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları, ablukası ve sınır kapılarını kapatması nedeniyle Filistinli bebeklerin yüzde 92'sinin temel gıdalardan yoksun olduğunu açıkladı.

OCHA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle yardım girişi olmadığı için açlık çeken, hastalanan ve yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların sayısının nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 80 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, 6 ila 24 aylık bebeklerin yüzde 92'sinin anneleriyle birlikte temel gıda ihtiyaçlarının asgari düzeyine dahi ulaşamadığı belirtildi.

Bu durumun, bebeklerde yaşam boyu sürebilecek ciddi sağlık risklerine yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yüzde 65'inin de temiz içme suyuna erişemediği vurgulandı.