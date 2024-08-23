“BM Eylül ayında masaya oturmaya davet etti”

Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Türk tarafını Eylül ayında müzakere masasına oturmaya davet ettiğini açıkladı.

Tatar, BM’nin bu çağrısını, Türkiye’nin Bartın şehrinde, valilikle görüşüp, Kuran dinletisi yaptıktan sonra, iş insanları ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında ilk kez dile getirdi…

İki devletli çözümden artık geri dönüş olmadığını ve “olmaması gerektiğini” söyleyen Tatar, “Daha dün telefon geldi. Birleşmiş Milletler’den telefon geldi. Bizleri eylül ayında masaya oturtmak için büyük bir beklenti içerisindeymişler” dedi.

Tatar, bu daveti TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini ifade ederek, “İstişare yapacağız. Bizim siyasette asla geri dönüşümüz yoktur. Çünkü dedik ki; egemen eşitliğimiz, eşit ruhsatımız, yani devletimizin teyit edilmesiyle ancak bir müzakere masasına oturacağız. Eğer bu teyit edilirse, gerek uçuş gerekse direkt temas ve her türlü acımasız ambargo üzerimizden kalkmasıyla müzakere masasına oturmamız mümkün olacaktır” diye konuştu.

Tatar iş insanları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Bartın Kent Müzesi ile Amasra ilçesindeki müzeyi ziyaret etti.