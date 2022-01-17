BM Barış Gücünden tampon bölgeye saygı mesajı

UNFICYP'in katılımcısı olduğu bir toplantıda, Kıbrıs'taki BM tampon bölgesine saygının, mayından arındırılmış bir Kıbrıs'ın ve tüm operasyonlarla ve çalışmalarda cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulandı.

BM Barış Gücü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İrlanda'nın UNFICYP'e yaklaşık 30 yıllık katkısını da memnuniyetle karşıladı.

Barış Gücü "@UN_Cyprus'nin 12 Ocak'taki toplantısında tampon bölgeye saygının, operasyonlara katılımda cinsiyet eşitliğinin ve mayından arındırılmış bir Kıbrıs için çalışmanın önemi vurgulandı" dedi.

BM Barış Gücü (UNFICYP), 1974 Türk işgalinden bu yana Kıbrıs'ı ikiye bölen 180 kilometrelik BM Kontrolündeki tampon bölgeden sorumlu.