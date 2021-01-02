Bluesong Restoran’da pozitif vaka

Lapta bölgesinde bulunan Bluesong Restoran, direktörünün Covid-19 olması nedeniyle tüm personelin tedbir amaçlı karantinaya alındığı ve bu sürede kapalı olacağını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, sağlık ekiplerinin gerekli takibi yaptığı ve gelişmelerin yeniden aktarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hem İngilizce hem de Türkçe olarak iki dilde yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Değerli müşterilerimiz covid 19 testim pozitif çıkmıştır...tüm personel tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınmıştır...En az 14 gün restoranımız kapalı olacaktır...Sağlık ekipleri gerekli takibi yapmaktadır..Gelişmeleri yine size buradan bildireceğim...

Dear customer: my covid test is positive..all the staff is in quarantine for 14 days for precaution...restaurant will be close at least next 14 days... i will announce from here for future notice...”