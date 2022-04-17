BKM, “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” oyunuyla iskele'de sahne aldı

İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği Tiyatro Günleri devam ediyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” dün akşam İskele AKM’de seyircisi ile buluştu.

BKM Mutfak Kıbrıs oyuncularının sahneye taşıdığı oyunu, oyuncu da olan Ersan Çıkı yönetti. Oyunda kadın-erkek ilişkileri konu alındı.

Tiyatro Günleri’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Gibetsu Tiyatro su, İnax Medya ve İzmir’den bir ekipleri yer alıyor.

Tiyatro Günleri 29 Nisan Cuma günü Gibetsu-Tiyatro su “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” ile devam edecek. Tiyatro Günlerinde 12 Mayıs Perşembe günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Kartal Yuvası” 27 Mayıs Cuma günü ise İskele Belediye Tiyatrosu “Baş Belası” isimli oyunla sahne alacak. İskele AKM’de pandemi kuralları çerçevesinde izleyicinin kabul edileceği oyunlar saat 20.00’da başlayor. Rezervasyonlar ise 0548 810 11 16 numaralı telefondan yapılıyor.