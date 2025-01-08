“Bizimle ya uzlaşacaklar, ya da uzlaşacaklar”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından kendilerine reel kaybı giderecek bir öneri gelmemesi durumunda hayat pahalılığı ödemelerinde ‘konsolide’ ibaresinin kaldırılmasına karşı olduklarını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Hükümet sermayeye yönelik aldığı imtiyazlarla emekçileri daha da fakirleştirmeye yönelik politikalar uygulamaktadır” diyerek, verdikleri mücadeleyi toplum için verdiklerinin altını çizdi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Anayasa’ya aykırı kararlar aldığını ve yasa gücünde kararnameler çıkardığını anlatan Güven Bengihan, sendikalar olarak tüm bunlara seyirci kalmadıklarını, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını ifade etti.

Sendikaların örgütlü mücadelesi sonrası Toplu İş Sözleşme Grev ve Referandum Yasası’nda yapılacak değişiklik konusunda geri adım atılmamasını da değerlendiren Bengihan, ilgili yasada işveren ile sendika arasında görüşmeler yapıldığını, Toplu İş Sözleşmesi’nin de işverenle sendikalar arasında imzalandığını hatırlattı. “Anayasa’nın 54. Maddesinde de açıkça bu yazıyor” diyen Bengihan, “Hükümetin yapmak istediği bu değişiklikte Maliye Bakanlığı’na onayı koşulu getirilecek. Bu durum Anayasa’ya aykırıdır” şeklinde konuştu.

Bengihan, hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “UBP örgüt başkanı vatandaş yapıyor, ben yapamıyorum” sözlerini de eleştirerek, “Keşke Erhan Bey trafikte yol güvenliğindeki eksikliklerle ilgili yapamadıklarına yönelik bir özeleştiri yapsaydı” ifadelerini kullandı.

“Hayat pahalılığı ödemelerinde ‘konsolide’ ibaresinin kaldırılmasına kesinlikle karşıyız”

KTAMS Başkanı Bengihan, Hayat Pahalılığı ödeneğinin hesaplanması yönteminde uygulanan ‘konsolide’ ibaresinin çalışanların alım gücünü koruyabilmek adına yaklaşık 20-25 yıl önce yasallaştırıldığını söyledi. Bunun neden böyle olması gerektiğinin iyice araştırılması gerektiğinden bahseden Bengihan, hükümetin bu ibarenin kaldırması noktasında gerekçe sunması gerektiğini ifade etti. Konuyu araştırdıklarını aktaran Bengihan şöyle devam etti: “O dönem bu ibarenin konma sebebinin ilki 6 ay geriden gelen bir ödeme olduğu için, diğeri hayat pahalılığında elde edilen rakamın 3’te 1’inin vergiye gittiği için, bir diğeri de TÜFE’nin 11-12 yıl önceki tüketim alışkanlıklarımızın kalıpların oranlarının değişti içindi… Yani hem güncel olmayan bir enflasyon hesaplaması yapılacak, hem de alınan ücretten vergi kesilecek, hem de bu reel kaybı koruyan ‘konsolide’ ibaresi kaldırılacak.

Bu kabul edilemez. Bu sebeple biz sendikalar bir araya gelerek 26-27 Aralık’ta iki gün genel grev yaptık. Sonunda hükümet edenlerle bir toplantı yaptık. Reel kaybımızı giderecek bir öneri bize sunulmadığı takdirde hayat pahalılığı ödemelerinde ‘konsolide’ ibaresinin kaldırılmasına kesinlikle karşıyız. Bu konuda da ısrarcıyız. Eğer hükümet bu konuda inadını sürdürecekse grev ve eylemlerimiz süresiz bir şekilde, yasaklama olsa da, durmadan devam edecek.”

“Ya bizlerle oturup uzlaşacaklar, ya da uzlaşacaklar”

Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bazı iş insanlarına vergi affı uyguladığını ve daha ucuz elektrik faturası ödeyebilmeleri için elektrik tarifelerini düşükten gösterdiğini de ileri sürerek, “Bu şekilde bazı sermaye kesimlerine karşı bonkör olan bu hükümet, gözünü çalışanların hayat pahalılığındaki konsolide ibaresine dikti. Bu konuda geçit vermeyeceğiz” diye konuştu. Bu konuda mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Güven Bengihan, “Ya bizlerle oturup uzlaşacaklar, ya da uzlaşacaklar. Aynı gemideysek birileri kaptan köşkünde, birileri de makine odasında çalışacaksa ve o çalışan hak ettiği değeri almayacaksa aynı gemide olduğumuzu söylemek laftan öte olmaz. Bizim tarafımız belli. Biz, emekten yana, halkın tarafındayız. Hükümet ise sermayeden yana taraftır. Sermayeye yönelik aldığı imtiyazlarla emekçileri daha da fakirleştirmeye yönelik politikalar uygulamaktadır” şeklinde konuştu.

“Bütün ilişkileri menfaat ve çıkar ilişkisidir”

KTAMS Başkanı Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “UBP örgüt başkanı vatandaş yapıyor, ben yapamıyorum” sözlerini de eleştirdi. “Keşke Erhan Bey trafikte yol güvenliğindeki eksikliklerle ilgili yapamadıklarına yönelik bir özeleştiri yapsaydı” diyen Bengihan, Bu, siyasetin çirkinleştiğinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı. Bengihan, “Bütün ilişkileri menfaat ve çıkar ilişkisidir. ‘Zararın neresinden dönersek kardır’ mantığıyla hareket etmemiz ve toplumsal bir mücadele vermemiz gerekiyor. Başbakan Ünal Üstel’e çağrı yapıyorum. Bu diyet artık bitmeli. O kol, kesip atılmalı… Hiçbir başbakan, hiçbir hükümet koalisyon ortağı tarafından böylesine tehdit edilemedi” dedi.