"Bizim kültürümüzde sahte diploma ve rüşvet var mı?"

Recep DAL

Kamuda yetkili beş sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” demek amacıyla bugün yeniden sokağa çıktı.

Daha önce Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne yürüyen sendikaların bu kezki adresi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı oldu.

Sendikalar, Lefkoşa Terminal Çemberi’nde toplanarak Girne Kapısı güzergâhından “Hükümet istifa” ve “Hırsız hükümet istemiyoruz” sloganları eşliğinde Turizm Bakanlığı önüne yürüdü. Yürüyüşün ardından sendika başkan ve temsilcileri basına açıklamalarda bulunarak, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu ile UBP-DP-YDP Hükümeti’ni istifaya çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Tuz koktu, söyleyecek söz kalmadı”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, son günlerde yaşanan gelişmeleri sıralayarak, ülkede gelinen noktanın artık kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Pazartesi günü bir bürokratın tutuklandığını gördüklerini, Salı günü Başbakan’ın konuya ilişkin açıklama yapmadığını, Çarşamba günü ise bir UBP milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde oy kullandığının ortaya çıktığını ifade eden Maviş, Perşembe günü Başbakan’ın Rum lider Nikos Hristodulidis’le ilgili açıklama yaptığını, Cuma günü ise Meclis Başkanının da bu skandallara dahil olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Bu tablo karşısında “tuzun koktuğunu ve söylenecek söz kalmadığını” söyleyen Maviş, yaşananlar karşısında iktidarın utanmadığını, buna karşın kendilerinin utandığını kaydetti. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yok oluşa karşı seslerini yükselttiklerini vurgulayan Maviş, “yine de yüzleri kızarmadı” dedi. Maviş, “İstediğimiz yöntemle onları oradan indireceğiz” ifadesini kullandı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan:

“Ya istifa edecekler ya da erken seçim kaçınılmaz”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, ülkeyi bu noktaya getirenlerin artık yapacak bir şeylerinin kalmadığını söyledi. Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun sessiz kaldığını ancak perde arkasında adımlar attığını ifade eden Atan, Ataoğlu’nun daireleri peşkeş çekmeye başladığını öne sürdü.

Mevcut hükümetin önünde yalnızca iki seçenek bulunduğunu dile getiren Atan, “Ya hemen istifa edecekler ya da erken seçim kaçınılmaz oldu” dedi. En geç Haziran ayında erken seçim öngördüğünü belirten Atan, iktidarın istemese de artık süresini doldurduğunu söyledi ve “Enselerinde olduğumuzu bilsinler” sözleriyle uyarıda bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Her gün bir başka yolsuzluk gün yüzüne çıkıyor”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ülkede her gün yeni bir yolsuzluk ve sahtekârlık iddiasının ortaya çıktığını ve kendilerinin de buna tanıklık ettiğini dile getirdi. Nemalanma düzeninin devamı için her türlü çözümsüzlüğün sürdürüldüğünü ifade eden Eylem, toplumun iradesinin federal çözüm yönünde olduğunu söyledi.

Fakirleştirme ve eğitimde gerileştirme politikalarının devam ettiğini belirten Eylem, yasa değişiklikleriyle ifade özgürlüğünün kontrol altına alınmak istendiğini kaydetti. Direnişi sürdüreceklerini vurgulayan Eylem, hükümetin yarın için Ad Hoc Komite oluşturulduğunu öne sürdüğünü ancak bunun “inandırıcı olmadığını” ifade etti.

KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları:

“Halkın alım gücü için sepet güncellenmiyor”

KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları, sermayenin çıkarlarına hizmet eden bu düzeni yaratanların, hayat pahalılığı konusunda popülist açıklamalarla halkı uyutmaya çalıştığını söyledi. Halkın reel alım gücünü belirleyen hayat pahalılığı sepetinin 20 yıldır güncellenmediğini herkesin bildiğini dile getiren Karaoğulları, kamuda yetkili sendikalar olarak bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Bizim kültürümüzde sahte diploma, rüşvet ve para karşılığı vatandaşlık yapmak var mı?”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin popülizm yapmaktan başka bir şey yapmadığını söyledi. Hayat pahalılığını engelleme iddiasıyla komite kurulduğunu ancak bunun samimi olmadığını ifade eden Serdaroğlu, bu anlayışın gerçek bir derdi bulunmadığını dile getirdi.

Toplumun kültürel değerlerinin yok edildiğini belirten Serdaroğlu, “Bizim kültürümüzde sahte diploma, rüşvet ve para karşılığı vatandaşlık yapmak var mı?” diye sordu. Kültür Bakanı’nı eleştiren Serdaroğlu, talimatla hareket edildiğini söyledi. Gençliğin ülkede ne yapacağının belirsiz hale geldiğini dile getiren Serdaroğlu, gençlere bir gelecek bırakılmadığına vurgu yaptı.

Çevre konusunda da duyarlılık gösterilmediğini ifade eden Serdaroğlu, eğer böyle bir kaygı olsaydı denizlerin ve orman arazilerinin peşkeş çekilmeyeceğini söyledi. Mevcut yapının geçerliliğini yitirdiğini belirten Serdaroğlu, “Gideceksiniz, başka yolu yok” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Eylemlilik sürecimiz bu hükümet gidene kadar devam edecek”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, artık sözün bittiği noktaya gelindiğini belirterek, hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü. Eylemlilik sürecinin bu hükümet gidene kadar devam edeceğini ifade eden Bengihan, iktidarın ne doyacak ne de koltuklarını bırakacak bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Bu ülke için kaygı duyanların mücadele edeceğini dile getiren Bengihan, Turizm Bakanı’na çağrıda bulunarak, “Hangi müsteşarın eşini, İngiltere’deki çocuğunun yanına turizm temsilcisi göndermeyi planlıyorsunuz?” diye sordu. Yaşananları “ar damarı olsa çatlayacak” bir tablo olarak niteleyen Bengihan, çok sayıda insanın hakkının yendiğini ifade etti.

Kul hakkının bedelinin ya bu dünyada ya da öteki dünyada ödeneceğini söyleyen Bengihan, asıl bedelin bu tarafta ödetileceğini vurguladı. Sahte diploma iddialarıyla adı geçen Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in o koltukta oturmaması gerektiğini dile getiren Bengihan, on binlerce gencin hakkının yendiğini söyledi. Bunun hesabının hem sandıkta hem de sokakta sorulacağını kaydeden Bengihan, söz konusu yapıyı “umut hırsızı” ve “halk düşmanı” olarak nitelendirdi.