Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın Dipkarpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara yönelik “ev yapmaları” için 15 bin Euro'ya kadar mali destek paketi açıklamasına Karpaz’dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Karpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, aynı bölgede yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin ise yıllardır ne kırsal kesim arsası, ne konut desteği ne de kalıcı bir çözüm gördüğünü ifade etti.

Borak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yapsınlar, kalsınlar, birlikte yaşayalım, çok kültürlü yapımız hep devam etsin. Şikayetimiz yok. Ama bizim büyük milliyetçiler, siz ne yaptınız?” diye sordu.

“Sayenizde göç eden edene” ifadelerini kullanan Borak, bugüne kadar Karpaz bölgesi için herhangi bir kırsal kesim arsası, konut veya toplu konut projesi sunulmamasını eleştirdi.

Borak, Kıbrıslı Rumların kendi yurttaşları bölgede kalsın diye 15 bin Euro’ya kadar destek verdiğini hatırlatarak, “Siz ne yaptınız veya ne yapacaksınız? Açıklayın da duyalım” dedi.

Tepkisini, “Alın oyları, unutun insanları. Ne de olsa sorgusuz sualsiz binlerce oy geliyor. Yazıklar olsun!” sözleriyle sonlandıran Borak, Karpaz’daki sosyoekonomik sorunların siyasiler tarafından görmezden gelindiğini savundu.