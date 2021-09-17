BRT'de Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için atılan adımları anlattı, eğitimin devamlı hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Okullardaki doluluk oranının azaltılması için altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü de yineleyen Amcaoğlu, “Seyreltilmiş eğitim Şubat’a kadar devam edecek, sonrasına sürece göre karar vereceğiz” dedi.

Sendikaların kendilerine getirdiği eleştirileri de yorumlayan Amcaoğlu, “Bizi eleştirenler çözüm önerisi de getirsin” şeklinde konuştu.

“Bizi eleştirenler çözüm için adım atmıyor, öneri getirmiyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yazdan beri tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yüz yüze eğitimin açılması için gerekli planlamaları yaptığını aktaran Amcaoğlu, Bulaş Temas protokolünde her şeyin maddeler halinde yazıldığı ve bunun tüm okullara da dağıtıldığını ifade etti. Seyreltilmiş eğitimi planlarken müfredatta herhangi bir kayıp olmamasına dikkat ettiklerini belirten Amcaoğlu, sendikalar tarafından yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu savundu. Amcaoğlu şunları söyledi: “Siyasetin eğitimden uzak tutulması gerekiyor. Veliler ve çocuklar okulların açılmasından çok mutlu, öğretmenlere güveniyorlar. Sadece Öğretmenler Sendikası durumdan rahatsız ve sürekli eleştiriler yapıyor. Benim de bir baba olarak amacım çocuklarımızı eğitimle buluşturmak, eğitimlerini eksiksiz ve tam zamanlı hale getirmektir. Eleştiri yapanların alternatif çözüm üretmeleri de gerekiyor. Biz yeni okullar açtık, kitaptan deftere, mesafeden hijyen malzemelerine her şeyi tamamlayarak okulları yüz yüze açmak için gayret ettik. Böyle bir durumda bizi eleştirmeleri doğru değildir. Sendikalar eleştiriyor ancak sorun çözme adına hiçbir adım atmıyor”.

“Altyapı çalışmaları sürüyor”

Okullardaki kalabalıklarla ilgili soruyu da yanıtlayan Amcaoğlu, Karpaz’dan Yeşilyurt’a birçok okulun temellerini attıklarını, altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Amcaoğlu şunları aktardı: “Yoğunluklardan korunmak için hem aşılama çalışmalarını hızlandırdık hem de altyapı çalışmaları yapıyoruz. Örneğin önümüzdeki Şubat ayından itibaren Lefkoşa Türk Lisesi’ndeki yoğunluk artık yaşanmayacak çünkü 540 kişilik Meral Vedat Ertüngü ortaokul ve lisesi devreye girecek, yoğunluk azalacak. Aynı amaçla Mağusa’da da 700 kişilik başka bir lisenin temellerini atıp Namık Kemal Lisesi’nin yoğunluğunu azaltmaya çalışıyoruz. Bunu tüm şehirlerde yapıp altyapı çalışmalarıyla tüm şartları zorluyoruz. Bunu söylediğimiz zaman da sendikalardan cevap alamıyoruz. Sessiz kalıyorlar”.

“Bulaş olması durumunda Sağlık Bakanlığı okul müdürü ve ekibine destek verecek”

Bundan sonrası için COVID-19 şartlarını kabullenip eğitimi ona göre şekillendirmek gerektiğini de ifade eden Amcaoğlu, herhangi bir aksilik durumunda yapılacak her şeyin planlandığını aktardı. Bulaş olması durumunda okuldaki müdür ve ekibini, bulaş kurulunu çağırıp yeniden toplantılar yapacaklarını da dile getiren Amcaoğlu, “sadece bulaş protokolünü yollayıp kendi hallerine bırakmıyoruz. Müsteşarımız Deren Hanım ve ekibi acil durumlarda üç gün süreyle bu kurullara eğitim verecek” dedi.

“Seyreltilmiş eğitim Şubat’a kadar sürecek, sonrası için yeniden toplanıp karar alacağız”

Şimdilik seyreltilmiş eğitimin Şubat’a kadar devam etmesini planladıklarını anlatan Amcaoğlu şöyle devam etti: “İlk etapta seyreltilmiş eğitimi Şubat’a kadar yapmayı planlıyoruz. Raporlar Ekim sonu gibi 4. dalganın geleceğini söylüyor. Bu yüzden Şubat ayına kadar gelen süreci bu şekilde görmek istiyoruz, daha sonra tekrardan oturup yetkili kurumlarla konuşacak ve geldiğimiz noktayı tartışarak yeni adımlar belirleyeceğiz”.

“Yükseköğrenim için öğrenciler gelmeye başladı, hazırız”

Yükseköğrenim ile ilgili de konuşan Amcaoğlu, ilk yerleştirmede 8300 civarı bir öğrenciye ulaşıldığını aktardı. İkinci ve üçüncü yerleştirmeleri de beklediklerini söyleyen Amcaoğlu, beklentilerin geçtiğimiz yılın üzerinde bir öğrenci sayısına ulaşmak olduğunu dile getirdi. Ercan Havalimanı’ndan da öğrenci gelişlerinin arttığını söyleyen Amcaoğlu, yurtlardaki doluluk oranının da yükseldiğini belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerin niteliklerinin de çok yükseldiğini vurgulayan Amcaoğlu, “dünya üniversiteleriyle yarışıyoruz” dedi. Bu konudaki adımları atmaya devam ediyoruz şeklinde konuşan Amcaoğlu şöyle devam etti: “Öğrencileri adaya getirmeye çalışıyoruz. Yurtlar Birliği ile konuşup yurt fiyatlarında yüzde 30’lık bir indirim yapılmasını istedik. Aşıları eksik olan öğrencilerin buraya geldiğinde yapacağı aşılar hazırlandı, aşılamalar başladı. Orada da eğitim sıkıntısız olarak sürdürülecektir”.

“Havlu atma şansımız yok, yüz yüze eğitim devam edecek”

Amcaoğlu, bir aksilik durumunda online eğitime geçmeye de hazır olduklarını ifade etti. Bunun için gerekli ekipmanın hazır olduğunu da belirten Amcaoğlu, “yine de eğitim kalitesi açısından yüz yüze eğitimi sürdürmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

Son olarak yüz yüze eğitimin devam etmesinin önemini de vurgulayan Amcaoğlu şunları söyledi: “Eğitime devam etmek zorundayız. Bu açıdan herkes cümlelerini dikkatle seçmelidir. Eğitimi ve sağlığı siyasetten uzak tutmalıyız ve yüz yüze eğitimin devam etmesi için birlikte mücadele etmeliyiz. Mutlaka sıkıntılar çıkacaktır ancak havlu atma gibi bir şansımız yoktur. Herkes bireysel sorumluluğunu bilerek, aşısını olarak, hijyene ve sosyal mesafeye devam ederek mücadele vermelidir.”